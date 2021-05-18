Ветеринары дали советы по рациону домашних животных

Специалисты столичной ветеринарной службы дали советы по рациону домашних животных.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметили эксперты, питание должно содержать белки, аминокислоты, углеводы, липиды, жирные кислоты, минеральные вещества и витамины. О том, что питомец получает достаточное количество питательных веществ, свидетельствуют его средняя упитанность и активность.

Ветеринары не советуют покупать корм на развес, если неясны дата его изготовления и срок годности. Совмещать промышленный корм и натуральную еду они также не рекомендуют.

В случае с натуральным кормом рацион должен на две трети состоять из мяса и продуктов животного происхождения и на треть — из растительной пищи.

Под строгим запретом конфеты, печенье и шоколад.

«В отдельных случаях ветеринар может посоветовать добавить в рацион рыбий жир, витамины и минералы. Такие рекомендации может дать только специалист», — заявил ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО города Москвы Ярослав Никифоров.

По его словам, также важно следить, чтобы у животного всегда был доступ к свежей воде.

Ранее главный ветеринарный врач Рузаевской районной станции по борьбе с болезнями животных Олег Шумбасов в беседе с ФАН дал советы по профилактике бешенства у питомцев.