В Госдуме прокомментировали ситуацию с регистрацией домашних животных

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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал ситуацию с регистрацией домашних животных.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с регистрацией домашних животных
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Позиция нашего комитета: процедура регистрации домашних животных должна быть бесплатной и максимально удобной, без всяких административных барьеров. Вот тогда она станет всеобщей и массовой», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, он против введения каких-либо штрафов и наказаний за отсутствие регистрации.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

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