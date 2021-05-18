В Госдуме прокомментировали ситуацию с регистрацией домашних животных
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- РИА Новости
«Позиция нашего комитета: процедура регистрации домашних животных должна быть бесплатной и максимально удобной, без всяких административных барьеров. Вот тогда она станет всеобщей и массовой», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, он против введения каких-либо штрафов и наказаний за отсутствие регистрации.
Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.