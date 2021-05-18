В Госдуме прокомментировали ситуацию с регистрацией домашних животных

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал ситуацию с регистрацией домашних животных.

«Позиция нашего комитета: процедура регистрации домашних животных должна быть бесплатной и максимально удобной, без всяких административных барьеров. Вот тогда она станет всеобщей и массовой», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, он против введения каких-либо штрафов и наказаний за отсутствие регистрации.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.