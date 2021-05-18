В Москве появилось ещё 334 точки доступа к Wi-Fi с начала года

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В Москве появилось ещё 334 точки доступа к бесплатному Wi-Fi с начала 2021 года.
В Москве появилось ещё 334 точки доступа к Wi-Fi с начала года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сейчас на улицах Москвы в пределах Садового и Третьего транспортного кольца насчитывается свыше 3,7 тыс. точек доступа к бесплатному беспроводному интернету», — заявил руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» в Департаменте информационных технологий Александр Харитонов.

По его словам, ежемесячно к уличным хот-спотам в столице подключаются около 14 млн раз.

Всего в Москве работает более 20,2 тыс. точек доступа к городской сети Wi-Fi.

Ранее главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян дал советы по использованию публичного Wi-Fi.

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