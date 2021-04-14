Эксперт дал советы по использованию публичного Wi-Fi

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Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян дал советы по использованию публичного Wi-Fi.
Эксперт дал советы по использованию публичного Wi-Fi
  • Pixabay

«Базовая модель предоставления услуг публичного Wi-Fi предполагает, что все незашифрованные данные, которые вы передаёте, видны другим пользователям, в этот момент подключенным к тому же публичному споту», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Таким образом, отметил эксперт, злоумышленник с помощью специальных программ может перехватить информацию.

Казарян считает, что при подключении к общественной сети Wi-Fi не стоит заходить в интернет-банк или вводить какие-либо чувствительные данные.

«Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.

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