Синоптик прокомментировал жару в европейской части России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков прокомментировал жару в европейской части России.

«Ситуация синоптическая над европейской частью такова, что уже несколько дней поступает очень тёплый воздух, который прогрелся в Средней Азии, он поступает в среднюю полосу европейской части России, и это поступление продолжается», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

В среду в центральной части России температура снизится до +23...+25 ˚С, а в четверг — субботу ожидается +17...+20 ˚С.

«При этом кратковременные дожди и грозы, иногда даже с градом. На востоке, в Предуралье, на Южном Урале тёплые воздушные массы сохранят свои позиции», — отметил Синенков.

По его словам, до конца недели будет жарко, и в некоторых населённых пунктах не исключены новые температурные рекорды.

«Если говорить о центре европейской части России, то ближайшее похолодание состоится в среду, днём будет только +20 ˚С. Такая температура соответствует климатической норме, резкого похолодания пока на картах погоды не просматривается», — добавил эксперт.

Ранее врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева в беседе с URA.RU призвала использовать защитный крем в летний период.