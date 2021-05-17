Главный синоптик Петербурга рассказал, когда можно будет открыть купальный сезон

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, когда можно будет открыть купальный сезон.
Главный синоптик Петербурга рассказал, когда можно будет открыть купальный сезон
  • РИА Новости

«Сейчас ждать прогрева воды не стоит. Несмотря на то что погода тёплая, будут облака. Мелководье прогрелось, а температура воды в целом +10… +13 ˚С», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, на Финском заливе также прогрелось только мелководье.

Как отметил Колесов, для купания нужна температура в районе +18 ˚С.

«Но сейчас с облаками и осадками она не нагреется, прямого нагрева нет. До конца месяца купальный сезон полноценно не начать», — добавил он.

Ранее врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева в беседе с URA.RU призвала использовать защитный крем в летний период.

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