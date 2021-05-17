МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары

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Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Челябинской области. В нём говорится, что аномальная жара, установившаяся в регионе, во второй половине дня усилится — в отдельных районах температура поднимется до +36 °С.
МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары
  • © РИА Новости / Андрей Попов

«По данным синоптиков, 17 мая на всей территории Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Во второй половине дня местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до +36 °С», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В ближайшее время в регионе осадков не ожидается.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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