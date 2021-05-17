Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать в Москве на этой неделе.

«Сегодня и завтра нас ожидает +27…+29 °С. Собственно говоря, такая высокая температура, то есть температура выше +25 °С, не является таким уж исключением для Москвы в конце второй декады мая. Бывали температуры и более высокие... Наиболее продолжительный период такой очень тёплой погоды, с температурой даже выше +30 °С, наблюдался в 2013 году», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что подобная майская жара «не бывает устойчивой» и на смену этого очень тёплого периода «приходит волна прохладного воздуха».

«Подобное и произойдёт у нас во второй половине недели. Температура воздуха существенно понизится и ночью, и днём. То есть температура воздуха понизится градусов на 8—9. Так что период очень жаркой погоды, к сожалению, придётся на начало рабочей недели, а в выходные погода будет уже умеренно тёплой, что будет больше соответствовать майским нормам», — добавила она.

Ранее в Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары.