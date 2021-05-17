В Гидрометцентре рассказали о погоде в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в ряде регионов России.

«В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6-7 на самом юге ЦФО: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он уточнил, что необходимо избегать нахождения в полуденные часы на солнце и прикрывать руки одеждой с длинными рукавами.

«В понедельник, вторник практически весь СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ. — RT) будет в диапазоне 6-7 ультрафиолетового индекса» — добавил синоптик.

По прогнозам, в районе Сочи индекс будет достигать 8 единиц.

Также опасное солнце будет на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.

Ранее Вильфанд рассказал, что после жары в Центральной России наступит похолодание.