Умер заслуженный артист России Марк Бек

Заслуженный артист России, пианист Марк Бек скончался на 80-м году жизни.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Санкт-Петербургский драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской, где Бек заведовал музыкальной частью.

«Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек», — рассказали в театре.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова скончалась в возрасте 89 лет.