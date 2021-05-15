Умер заслуженный артист России Марк Бек

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Заслуженный артист России, пианист Марк Бек скончался на 80-м году жизни.
Умер заслуженный артист России Марк Бек
  • © Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Санкт-Петербургский драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской, где Бек заведовал музыкальной частью.

«Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек», — рассказали в театре.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова скончалась в возрасте 89 лет.

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