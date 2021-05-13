Умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова

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Заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова скончалась в возрасте 89 лет, сообщили в Александринском театре.
Умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова
  • © Александринский театр

«12 мая на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова», — говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования близким актрисы.

Крейлис-Петрова снялась, в частности, в телесериале «Улицы разбитых фонарей», а также фильмах «Влюблён по собственному желанию», «Окно в Париж», «Горько!», «Яма», «Женская логика» и других.

7 мая на 74-м году жизни скончался народный артист России Владимир Качан.

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