Умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова
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«12 мая на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова», — говорится в сообщении.
В театре выразили соболезнования близким актрисы.
Крейлис-Петрова снялась, в частности, в телесериале «Улицы разбитых фонарей», а также фильмах «Влюблён по собственному желанию», «Окно в Париж», «Горько!», «Яма», «Женская логика» и других.
7 мая на 74-м году жизни скончался народный артист России Владимир Качан.