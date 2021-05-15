Певец и композитор Юрий Лоза рассказал подробности иска о защите своих авторских прав.

Как он заявил радиостанции «Говорит Москва», иск связан с исполнением песни «Плот» в шоу «Голос».

По его словам, для защиты своих авторских прав, он обратился в юридическую контору, которая теперь ведёт все связанные с этим случае вопросы.

««Я сумм не знаю. У адвокатов спрашивайте, я понятия не имею, что это за иск, как он выглядит. Я им дал доверенность, они занимаются этим. Полгода назад я им написал эту доверенность, говорю: ребята, занимайтесь. Я к ним обратился спросить, что надо делать в таких случаях. Они говорят: вы дайте доверенность, мы сами всё сделаем, я дал. Вот через полгода впервые слышу, что кто-то куда-то подал что-то», — указал он.

Ранее, как сообщало РИА Новости со ссылкой на данные официального портала столичных судов общей юрисдикции, певец Юрий Лоза обратился в Мосгорсуд с иском к Первому каналу о защите авторских прав.