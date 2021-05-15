В МЧС предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве

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ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.
В МЧС предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве
  • РИА Новости

В сообщении на сайте ведомства говорится, что согласно прогнозам синоптиков Росгидромета «в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15—20 м/с».

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС рекомендуют людям обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и всячески проявлять осторожность.

Автомобилистам ведомство советует парковаться вдали от деревьев и быть внимательными на дороге, избегать внезапных манёвров и снизить скорость движения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 13 по 17 мая ожидается аномальная жара.

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