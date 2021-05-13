Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России.

«Что касается Центральной России, я должен с удовольствием отметить, что вчера в Москве наконец-то наступило долгожданное метеорологическое лето. Среднестатистическая температура в этом году впервые превысила +15 ˚С, а это как раз и является признаком смены климатических сезонов», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, до конца недели температура будет только расти. К выходным в ночное время ожидается не ниже +9 ˚С, днём потеплеет до +20...+25 ˚С.

«Хотя не обойдётся без скоротечных ливней и гроз, но это вряд ли подпортит погоду. А вот следующая неделя принесёт в Центральную Россию настоящий среднеазиатский зной», — сказал Тишковец.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 13 по 17 мая ожидается аномальная жара.