Портал «Музейная Москва онлайн» организовал посвящённые Булгакову виртуальные выставки
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Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы mos.ru.
«15 мая исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого русского писателя Михаила Булгакова. Портал «Музейная Москва онлайн» приглашает всех желающих посетить виртуальные выставки, посвящённые его жизни и творчеству», — говорится в завлении.
Отмечается, что на портале представлено свыше 200 экспонатов, рассказывающих о жизни и творчестве писателя. Среди них — архивные снимки, копии газетных заметок, личные вещи Булгакова и оцифрованные обложки его первых книг.
Так, например, среди экспонатов есть оцифрованная копия газеты, в которой вышла первая публикация романа «Мастер и Маргарита» на немецком языке.
Ранее сообщалось, что в Москве в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля открывается выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления».