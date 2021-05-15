Портал «Музейная Москва онлайн» организовал посвящённые Булгакову виртуальные выставки

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Портал «Музейная Москва онлайн» приглашает всех желающих посетить виртуальные выставки, посвящённые жизни и творчеству писателя Михаила Булгакова.
Портал «Музейная Москва онлайн» организовал посвящённые Булгакову виртуальные выставки
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы mos.ru.

«15 мая исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого русского писателя Михаила Булгакова. Портал «Музейная Москва онлайн» приглашает всех желающих посетить виртуальные выставки, посвящённые его жизни и творчеству», — говорится в завлении.

Отмечается, что на портале представлено свыше 200 экспонатов, рассказывающих о жизни и творчестве писателя. Среди них — архивные снимки, копии газетных заметок, личные вещи Булгакова и оцифрованные обложки его первых книг.

Так, например, среди экспонатов есть оцифрованная копия газеты, в которой вышла первая публикация романа «Мастер и Маргарита» на немецком языке.

Ранее сообщалось, что в Москве в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля открывается выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления».

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