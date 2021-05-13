Посвящённая Фёдору Достоевскому выставка откроется в Москве

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В Москве в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля открывается выставка «Фёдор Достоевский. Сильные впечатления».
Посвящённая Фёдору Достоевскому выставка откроется в Москве
  • © РИА Новости / РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Выставка включает в себя 15 тематических модулей, каждый из которых несёт собственную содержательную и эстетическую целостность. Для выставки был разработан специальный комплекс мероприятий для детей и взрослых, который включает в себя лекторий и экскурсии.

Экспозиция будет доступна к посещению с 13 мая по 8 сентября.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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