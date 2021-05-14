Лётчик-космонавт Борисенко прокомментировал идею съёмок кино в космосе
- РИА Новости
«Надо понимать, что компьютерная графика и съёмка в павильонах всегда бросаются в глаза. Профессионалу точно видно, что снималось без участия космической среды», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, съёмки в космосе целесообразны, но вопрос в том, насколько это экономически окупится.
Борисенко также отметил, что непрофессионала можно обучить для полёта, и есть опыт подготовки, например, космических туристов.
Ранее сообщалось, что актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко отобрали для съёмок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС).