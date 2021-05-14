Лётчик-космонавт Борисенко прокомментировал идею съёмок кино в космосе

Лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко прокомментировал идею съёмок фильма в космосе.

«Надо понимать, что компьютерная графика и съёмка в павильонах всегда бросаются в глаза. Профессионалу точно видно, что снималось без участия космической среды», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, съёмки в космосе целесообразны, но вопрос в том, насколько это экономически окупится.

Борисенко также отметил, что непрофессионала можно обучить для полёта, и есть опыт подготовки, например, космических туристов.

Ранее сообщалось, что актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко отобрали для съёмок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС).