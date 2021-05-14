Композитор Матецкий оценил будущее русской национальной песни

Короткая ссылка
Композитор, член авторского совета Российского авторского общества Владимир Матецкий оценил будущее русской национальной песни.
Композитор Матецкий оценил будущее русской национальной песни
  • ©kino-teatr.ru

«То, что мы понимаем под отечественной песней, будь то советская, будь то русская песня, — это в первую очередь мелодика и родной язык. Эти основы остаются. Но форма песни и её восприятие меняются», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, современная молодёжь не очень стремится к застольному пению, но вместе с тем существует караоке. Как считает Матецкий, песне свойственна цикличность.

«Новым поколениям нужны новые песни, поэтому они отторгают звучание и манеру исполнения предшественников. А заодно и «форму потребления» музыки. Но жизнь циклична, её колесо постоянно вращается. Так что есть ощущение, что в определённый момент оно вернётся в исходную позицию», — сказал композитор.

Он считает, что в будущем песня вновь станет тяготеть к мелодике и тексту, наполненному смыслом.

Ранее композитор Кузьма Бодров рассказал о работе над спектаклем МХАТ им. М. Горького «Лавр» по одноимённому роману Евгения Водолазкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить