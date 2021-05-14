Композитор Матецкий оценил будущее русской национальной песни

Композитор, член авторского совета Российского авторского общества Владимир Матецкий оценил будущее русской национальной песни.

«То, что мы понимаем под отечественной песней, будь то советская, будь то русская песня, — это в первую очередь мелодика и родной язык. Эти основы остаются. Но форма песни и её восприятие меняются», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, современная молодёжь не очень стремится к застольному пению, но вместе с тем существует караоке. Как считает Матецкий, песне свойственна цикличность.

«Новым поколениям нужны новые песни, поэтому они отторгают звучание и манеру исполнения предшественников. А заодно и «форму потребления» музыки. Но жизнь циклична, её колесо постоянно вращается. Так что есть ощущение, что в определённый момент оно вернётся в исходную позицию», — сказал композитор.

Он считает, что в будущем песня вновь станет тяготеть к мелодике и тексту, наполненному смыслом.

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