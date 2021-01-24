Композитор Бодров рассказал о работе над спектаклем «Лавр»

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Композитор Кузьма Бодров рассказал о работе над спектаклем МХАТ им. М. Горького «Лавр» по одноимённому роману Евгения Водолазкина.
Композитор Бодров рассказал о работе над спектаклем «Лавр»
  • Кузьма Бодров / © Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского

«Музыкальный материал сочинялся действительно в сжатые сроки. За три месяца до премьеры, в сентябре, пришло понимание того, с кем из артистов будет создаваться спектакль, и были приглашены к участию певица Варвара Котова, бас-гитарист Сергей Калачёв (Гребстель) и перкуссионист Пётр Главатских», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, было проведено несколько встреч-импровизаций, где каждый предлагал авторский нотный текст. Вёлся поиск оптимальных сочетаний мелодий, тембров, подбирались неожиданные звуковые краски, отметил Бодров.

«Артисты были открыты для творческих предложений друг другу, никто не сковывал себя привычными стилистическими рамками, а экспериментировал в рамках единой концепции, призванной раскрыть через музыку изначально полифоничный сюжет романа «Лавр», — добавил композитор.

Ранее актриса Юлия Такшина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с актёрами старой школы.

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