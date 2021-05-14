Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Тюмени

Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в ближайшие дни в Тюмени.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В Тюмени в период с 14 по 18 мая ожидается средняя суточная температура воздуха выше нормы на 10 °С и более», — сказали специалисты.

Такая жара оценивается как опасное природное явление.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.