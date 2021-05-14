Эксперт дал прогноз по температурным рекордам в Пермском крае

Короткая ссылка
Инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов заявил, что в ближайшие дни в Пермском крае могут быть установлены температурные рекорды.
Эксперт дал прогноз по температурным рекордам в Пермском крае
  • РИА Новости

«В воскресенье усилится заток тропического воздуха. На юге края будет жара — до +33 °С. Такого никогда не было во второй декаде мая за всю историю наблюдений», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, ещё один температурный рекорд может быть зафиксирован 14 мая.

Температура воздуха будет на 5—7 °С выше климатической нормы июля и на 15—20 °С — мая. Как ожидается, 30-градусная жара продержится в регионе до 17 мая.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить