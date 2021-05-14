Эксперт дал прогноз по температурным рекордам в Пермском крае

Инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов заявил, что в ближайшие дни в Пермском крае могут быть установлены температурные рекорды.

«В воскресенье усилится заток тропического воздуха. На юге края будет жара — до +33 °С. Такого никогда не было во второй декаде мая за всю историю наблюдений», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, ещё один температурный рекорд может быть зафиксирован 14 мая.

Температура воздуха будет на 5—7 °С выше климатической нормы июля и на 15—20 °С — мая. Как ожидается, 30-градусная жара продержится в регионе до 17 мая.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.