В Москве стартовал приём заявок на участие в международном фестивале анимации

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В Москве начался приём заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
В Москве стартовал приём заявок на участие в международном фестивале анимации
  • © портал мэра и правительства Москвы

Как передаёт «Москва 24», фестиваль пройдёт во французском городе Анси с 14 по 19 июня 2021 года.

По словам Сергуниной, правительство города в третий раз организует участие столичных студий в этом фестивале. В предыдущие годы при поддержке Москвы они смогли подписать соглашения с байерами из Италии, Испании, Турции и других стран. Общая сумма контрактов превысила $720 тыс.

Заявки на участие принимаются с 14 по 25 мая.

Ранее сообщалось, что российские сериалы «Хрустальный» и «Коса» вошли в конкурсную программу Нью-Йоркского международного кинофестиваля (INYFF).

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