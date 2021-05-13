Российский сериал «Хрустальный» вошёл в конкурс Нью-Йоркского кинофестиваля

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Российские сериалы «Хрустальный» и «Коса» вошли в конкурсную программу Нью-Йоркского международного кинофестиваля (INYFF).
Российский сериал «Хрустальный» вошёл в конкурс Нью-Йоркского кинофестиваля
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За производство обоих проектов отвечали продюсерская компания «Среда» и МТС Медиа. В пресс-службе «Среды» подчеркнули, что другой их проект, сериал «Метод», уже становился лауреатом INYFF в категории «Криминальная драма» в 2016 году.

«Мы считаем сериал «Коса» зарождением чистого искусства в жанре, который ещё недавно этого не подразумевал. В нём кастинг, творческий состав и съёмочная группа работают в симбиозе с уникальной локацией, которая становится полноценным героем сериала и дополняет сюжет каждой песчинкой. И мы гордимся, что нашу совместную с МТС Медиа работу сможет оценить аудитория международного Нью-Йоркского кинофестиваля», — заявил генеральный продюсер «Среды» Иван Самохвалов.

Генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин, в свою очередь, отметил, что американскую премьеру сериала «Коса» в рамках зарубежного кинофестиваля можно считать доказательством «того, что подобные уникальные истории могут быть интересны во всём мире».

Ранее сообщалось, что МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» займутся совместным производством сериалов для онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

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