МТС Медиа и «Среда» займутся совместным производством сериалов
- РИА Новости
На 2020—2021 годы запланирована работа над семью оригинальными проектами. Сейчас в производство запущены три из них: остросюжетная психологическая драма «Хрустальный», триллер «Коса» и драмеди «Сцены из супружеской жизни».
Премьеры лент «Коса» и «Сцены из супружеской жизни» запланированы на 2021 год.
«Я вижу большое будущее у нашего партнёрства, и оно не про количество, а про качество», — заявил основатель и генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.
Ранее стало известно, что МТС Медиа снимает оригинальный сериал о враче-сексологе.