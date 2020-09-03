МТС Медиа и «Среда» займутся совместным производством сериалов

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МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» займутся совместным производством сериалов для онлайн-кинотеатра МТС ТВ.
МТС Медиа и «Среда» займутся совместным производством сериалов
  • РИА Новости

На 2020—2021 годы запланирована работа над семью оригинальными проектами. Сейчас в производство запущены три из них: остросюжетная психологическая драма «Хрустальный», триллер «Коса» и драмеди «Сцены из супружеской жизни».

Премьеры лент «Коса» и «Сцены из супружеской жизни» запланированы на 2021 год.

«Я вижу большое будущее у нашего партнёрства, и оно не про количество, а про качество», — заявил основатель и генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.

Ранее стало известно, что МТС Медиа снимает оригинальный сериал о враче-сексологе.

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