МТС снимает оригинальный сериал о враче-сексологе
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«Клиника счастья» — это драмеди 18+, откровенный разговор для взрослых, новый нестандартный взгляд на жанры медицинского процедурала и мелодрамы», — пояснили в пресс-службе компании.
Главную роль в ленте исполняет Дарья Мороз. Согласно сюжету, героиня Мороз — профессор-сексолог и эндокринолог. Она долгие годы помогала своим пациентам, но свои дела пустила на самотёк. Теперь героине предстоит заняться собственной жизнью.
В съёмках также задействованы Анатолий Белый, Анна Уколова, Алёна Михайлова, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Артём Ткаченко, Роман Маякин и другие.
По словам генерального продюсера сериала Игоря Мишина, в ближайшее время линейка оригинальных проектов компании пополнится ещё несколькими наименованиями.