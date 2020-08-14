МТС снимает оригинальный сериал о враче-сексологе

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Компания «МТС Медиа» запустила производство своего первого оригинального сериала. Проект под названием «Клиника счастья» выйдет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в 2021 году.
МТС снимает оригинальный сериал о враче-сексологе
  • © МТС Медиа

«Клиника счастья» — это драмеди 18+, откровенный разговор для взрослых, новый нестандартный взгляд на жанры медицинского процедурала и мелодрамы», — пояснили в пресс-службе компании.

Главную роль в ленте исполняет Дарья Мороз. Согласно сюжету, героиня Мороз — профессор-сексолог и эндокринолог. Она долгие годы помогала своим пациентам, но свои дела пустила на самотёк. Теперь героине предстоит заняться собственной жизнью.

В съёмках также задействованы Анатолий Белый, Анна Уколова, Алёна Михайлова, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Артём Ткаченко, Роман Маякин и другие.

По словам генерального продюсера сериала Игоря Мишина, в ближайшее время линейка оригинальных проектов компании пополнится ещё несколькими наименованиями.

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