В Приморье отменили особый противопожарный режим

На территории Приморского края, за исключением трёх районов, отменили особый противопожарный режим в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами. Об этом сообщает краевое государственное учреждение по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, особый противопожарный режим отменён в связи со стабилизацией в южных и центральный районах края ситуации с лесными пожарами и установлением низкого класса пожарной опасности.

Режим продолжает действовать в Красноармейском и Пожарском районах, а также в Тернейском муниципальном округе, где сохраняется высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

За прошедшие сутки, 13 мая, в России потушили 120 лесных пожаров.