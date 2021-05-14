В Приморье отменили особый противопожарный режим
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Согласно документу, особый противопожарный режим отменён в связи со стабилизацией в южных и центральный районах края ситуации с лесными пожарами и установлением низкого класса пожарной опасности.
Режим продолжает действовать в Красноармейском и Пожарском районах, а также в Тернейском муниципальном округе, где сохраняется высокая вероятность возникновения лесных пожаров.
За прошедшие сутки, 13 мая, в России потушили 120 лесных пожаров.