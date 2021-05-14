В России за сутки потушили 120 лесных пожаров

Короткая ссылка
В России лесопожарные службы за сутки потушили 120 природных пожаров на площади более 3 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
В России за сутки потушили 120 лесных пожаров
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки, 13 мая, в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 3122 га», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к полуночи 14 мая в России действовало 66 лесных пожара на площади более 58 тыс. га.

Максимальная площадь пожаров была зафиксирована на территории  Тюменской области, там действовали 23 пожара на площади 52 861 га.

Ранее в Новосибирской области военные лётчики провели учения по тушению лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить