В России за сутки потушили 120 лесных пожаров
- РИА Новости
«За прошедшие сутки, 13 мая, в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 3122 га», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к полуночи 14 мая в России действовало 66 лесных пожара на площади более 58 тыс. га.
Максимальная площадь пожаров была зафиксирована на территории Тюменской области, там действовали 23 пожара на площади 52 861 га.
Ранее в Новосибирской области военные лётчики провели учения по тушению лесных пожаров.