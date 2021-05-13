В Петербурге открывается международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии

В Санкт-Петербурге открывается международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России».

Об этом сообщает НТВ.

Фестиваль собрал коллективы из Грузии, Молдавии, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Армении.

«Мы давно хотели попасть на этот театральный форум», — заявил руководитель Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера Ираклий Хинтба.

Со своей стороны, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко назвал фестиваль ярким событием в жизни города, передаёт «Петербургский дневник».

«Мы рады, что, несмотря на все превратности, русский театр живёт не только в России. И я желаю всем подвижникам русской культуры новых успехов», — добавил Сухенко.

Ранее актёр Иван Ожогин рассказал о подготовке к спектаклю «Танец вампиров» в берлинском Театре Запада, в котором он сыграл графа фон Кролока.