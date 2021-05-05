Актёр Ожогин рассказал о подготовке к спектаклю «Танец вампиров»

Актёр Иван Ожогин рассказал о подготовке к спектаклю «Танец вампиров» в берлинском Театре Запада, в котором он сыграл графа фон Кролока.

Об этом сообщает Nation News.

Ожогин получил приглашение в 2013 году. На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», актёр заявил, что ему пришлось за две недели выучить текст на немецком языке.

«Я никогда не занимался немецким языком. Никогда его не учил, мне пришлось его осваивать на месте в рамках роли. Пришлось разбираться с каждым словом, каждой фразой — что она означает. Потому что перевод существенно отличается», — пояснил он.

По словам артиста, это была одна из самых сложных задач в карьере.

«Теперь много поклонников: моих и этого мюзикла. До пандемии некоторые заказывали билеты и приезжали смотреть мои концерты в Москву», — добавил Ожогин.

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