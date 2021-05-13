Участники группы «Би-2» рассказали подробности о концерте в Москве

Лёва и Шура Би-2 рассказали подробности о концерте в Москве, который должен состояться 20 июня.

В беседе с НСН они заявили, что выступление продлится около трёх часов, планируется исполнить 30 песен.

«Поэтому мы просим поклонников приходить заранее. В 17:00 откроются двери, в 18:00 будет первая разогревающая группа — «Сети», в 19:00 вторая разогревающая группа, пока не скажем какая, и в 20:00 выйдет «Би-2», — уточнил Шура Би-2.

По его словам, закончить концерт они должны в 23:00.

Также запланированы различные спецэффекты, для каждой композиции предусмотрен свой визуальный ряд.

Ранее музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.