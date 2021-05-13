В Москве утвердили предмет охраны дома Лопатиных начала XIX века

В Москве утвердили предмет охраны здания начала XIX века, расположенного в Гагаринском переулке и известного как дом Лопатиных. Это объект культурного наследия федерального значения.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Одноэтажная деревянная постройка возведена в 1815 году. Она использовалась как парадный флигель усадьбы барона Владимира Штейнгейля. Впоследствии здание было перестроено. Владельцы строения менялись, пока оно не перешло к семье Льва Лопатина — философа, психолога, профессора Московского университета.

«Дом Лопатиных в Гагаринском переулке играет важную роль для исторического облика района. Судя по особенностям планировки, изначально дом был отстроен в традициях «допожарного» классицизма с чётким разделением на парадные и жилые помещения», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, главный фасад дома сохранился к настоящему времени уже в характерных формах столичного ампира.

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