В Москве утвердили предмет охраны дома Лопатиных начала XIX века
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
Одноэтажная деревянная постройка возведена в 1815 году. Она использовалась как парадный флигель усадьбы барона Владимира Штейнгейля. Впоследствии здание было перестроено. Владельцы строения менялись, пока оно не перешло к семье Льва Лопатина — философа, психолога, профессора Московского университета.
«Дом Лопатиных в Гагаринском переулке играет важную роль для исторического облика района. Судя по особенностям планировки, изначально дом был отстроен в традициях «допожарного» классицизма с чётким разделением на парадные и жилые помещения», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
По его словам, главный фасад дома сохранился к настоящему времени уже в характерных формах столичного ампира.
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