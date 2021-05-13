В рамках ПМЭФ пройдёт выставка искусства Катара

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В рамках культурной программы Катара на XXIV Петербургском международном экономическом форуме состоится выставка «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие».
В рамках ПМЭФ пройдёт выставка искусства Катара
  • © Фото предоставлено организаторами выставки

Как отмечают организаторы мероприятия, в Российском этнографическом музее можно будет увидеть произведения искусства и предметы быта, рассказывающие о традициях и жизненном укладе Катара. В экспозиции — ковры ручной работы, редкие образцы глубоководного жемчуга, старинные украшения, собрание старинного оружия и прочие объекты.

Экспонаты прибудут из Национального музея Катара, частной коллекции шейха Фейсала бен Кассима Аль Тани и Арабского музея современного искусства.

«Быть частью такого международного события — это прекрасная возможность показать нашу подлинную культуру и наследие всем участникам форума. Тем более что форум проходит в Санкт-Петербурге — культурной столице России, страны, известной всему миру своим культурным наследием и истинными ценителями истории и искусства», — подчеркнул шейх Фейсал бен Кассим Аль Тани.

Ранее стала известна деловая программа Петербургского международного экономического форума, который пройдёт 2—5 июня 2021 года.

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