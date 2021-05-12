Объявлена деловая программа ПМЭФ — 2021

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Стала известна деловая программа Петербургского международного экономического форума, который состоится 2 —5 июня 2021 года.
Объявлена деловая программа ПМЭФ — 2021
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Главная тема — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

«В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума тема поддержки и реализации инвестиционных проектов станет одной из ключевых», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Среди основных треков обсуждения — «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы», «Технологии, расширяющие горизонты».

На полях форума также пройдёт презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Программа ПМЭФ также включает заседание Арктического экономического совета.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2021 будет действовать усиленный эпидемиологический контроль.

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