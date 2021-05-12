В Подмосковье обработали более 2 тысяч га земель от борщевика
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.
Первый этап работ проходит с 1 мая по 10 июня. Специалисты выкапывают сорняк, многократно выкашивают, обрезают соцветия, выжигают, перепахивают землю, засевают её другими культурами.
Всего в этом сезоне предусмотрено три этапа. Планируется обработать около 16 тыс. га земель.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о мерах по борьбе с борщевиком в 2021 году.