В Подмосковье обработали более 2 тысяч га земель от борщевика

В Московской области обработали более 2 тыс. га земель от борщевика Сосновского.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Первый этап работ проходит с 1 мая по 10 июня. Специалисты выкапывают сорняк, многократно выкашивают, обрезают соцветия, выжигают, перепахивают землю, засевают её другими культурами.

Всего в этом сезоне предусмотрено три этапа. Планируется обработать около 16 тыс. га земель.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о мерах по борьбе с борщевиком в 2021 году.