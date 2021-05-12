Скончался старейший актёр в мире Норман Ллойд

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Старейший действующий актёр мира Норман Ллойд скончался в возрасте 106 лет. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление продюссера Дина Харгроува.
Скончался старейший актёр в мире Норман Ллойд
  • globallookpress.com

Отмечается, что актёр умер в своём доме в Лос-Анджелесе во вторник.

Ллойд, являющийся самым старым действующим актёром мира по версии сайта oldest.org, обрёл популярность после роли Фрая в фильме «Диверсант» (Saboteur) Альфреда Хичкока в 1942 году,

Кроме того, актёр сыграл врача в медицинской драме телеканала NBC «Сент-Элсвер», выходившей в 1980-е годы.

Ранее в США на 89-м году жизни скончался исполнитель в стиле ритм-н-блюз Ллойд Прайс.

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