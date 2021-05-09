Скончался музыкант Ллойд Прайс

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В США на 89-м году жизни скончался исполнитель в жанре ритм-н-блюз Ллойд Прайс. Об этом сообщил менеджер музыканта Том Трапани.

«Мой друг и менеджер Ллойда Прайса Том Трапани позвонил мне сообщить, что наш друг Ллойд скончался прошлой ночью. Те из нас, кто близко знал Ллойда, знали о его ухудшающемся здоровье последние пять лет», — написал владелец звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment Рики Поппел в Facebook.

По его словам, Прайс был введён в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее стало известно, что экс-вокалист британской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн скончался в возрасте 65 лет.

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