Скончался музыкант Ллойд Прайс
«Мой друг и менеджер Ллойда Прайса Том Трапани позвонил мне сообщить, что наш друг Ллойд скончался прошлой ночью. Те из нас, кто близко знал Ллойда, знали о его ухудшающемся здоровье последние пять лет», — написал владелец звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment Рики Поппел в Facebook.
По его словам, Прайс был введён в Зал славы рок-н-ролла.
Ранее стало известно, что экс-вокалист британской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн скончался в возрасте 65 лет.