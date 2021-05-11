Владимир Кристовский из группы Uma2rman прокомментировал новую локацию фестиваля «Нашествие»

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Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский прокомментировал новую локацию фестиваля «Нашествие».
Владимир Кристовский из группы Uma2rman прокомментировал новую локацию фестиваля «Нашествие»
  • © vova_kristovskiy
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«Выступления на открытом воздухе — особенный кайф, надеюсь, с погодой тоже повезёт. А «Нашествию», которое в этом году состоится на новом месте, я желаю безоблачного неба», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, другая локация даже интереснее.

Кристовский также выразил надежду на скорую встречу с публикой на опен-эйрах.

«Этим летом мы будем встречаться со зрителями на концертах, я очень в это верю. Рад, что фестивали уже объявили свои даты, значит, совсем скоро увидимся», — заключил он.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.

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