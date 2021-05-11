В Ульяновской области объявили пожарную опасность четвёртого класса

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На территории Ульяновской области с 11 по 14 мая объявили «жёлтый» уровень опасности.
В Ульяновской области объявили пожарную опасность четвёртого класса
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По данным специалистов, в лесах ожидается высокая пожарная опасность — четвёртого класса.

Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на природе.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии с 11 по 16 мая ожидается высокая — четвёртого класса — пожарная опасность лесов.

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