В Ульяновской области объявили пожарную опасность четвёртого класса

На территории Ульяновской области с 11 по 14 мая объявили «жёлтый» уровень опасности.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По данным специалистов, в лесах ожидается высокая пожарная опасность — четвёртого класса.

Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на природе.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии с 11 по 16 мая ожидается высокая — четвёртого класса — пожарная опасность лесов.