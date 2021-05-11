В Ульяновской области объявили пожарную опасность четвёртого класса
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
По данным специалистов, в лесах ожидается высокая пожарная опасность — четвёртого класса.
Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на природе.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии с 11 по 16 мая ожидается высокая — четвёртого класса — пожарная опасность лесов.