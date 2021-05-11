В Удмуртии объявлен четвёртый класс пожароопасности лесов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города, а также на региональный Гидрометцентр.
В связи с установленным режимом запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, проведение пожароопасных работ, приготовление пищи на кострах и мангалах. Нарушителям грозят штрафы.
С 11 по 15 мая в республике ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет держаться выше климатической нормы на семь и более градусов.
Как сообщало RIA56, в апреле спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Оренбургской области.