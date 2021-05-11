В Удмуртии объявлен четвёртый класс пожароопасности лесов

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В Удмуртии с 11 по 16 мая ожидается высокая — четвёртого класса — пожарная опасность лесов.
В Удмуртии объявлен четвёртый класс пожароопасности лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города, а также на региональный Гидрометцентр.

В связи с установленным режимом запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, проведение пожароопасных работ, приготовление пищи на кострах и мангалах. Нарушителям грозят штрафы.

С 11 по 15 мая в республике ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет держаться выше климатической нормы на семь и более градусов.

Как сообщало RIA56, в апреле спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Оренбургской области.

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