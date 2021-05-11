Синоптик предупредил о заморозках на юге России

Во вторник, 11 мая, на юге Европейской части России ожидаются заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной части этого антициклона будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, данная ситуация продлится один день и вряд ли скажется на озимых.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о вероятности «красной жары» в Северном полушарии.