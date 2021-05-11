Синоптик предупредил о заморозках на юге России
- globallookpress.com
«Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной части этого антициклона будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, данная ситуация продлится один день и вряд ли скажется на озимых.
Ранее Роман Вильфанд рассказал о вероятности «красной жары» в Северном полушарии.