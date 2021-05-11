Синоптик предупредил о заморозках на юге России

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Во вторник, 11 мая, на юге Европейской части России ожидаются заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик предупредил о заморозках на юге России
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«Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной части этого антициклона будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, данная ситуация продлится один день и вряд ли скажется на озимых.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о вероятности «красной жары» в Северном полушарии.

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