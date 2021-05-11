Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе
- globallookpress.com
«Согласно прогнозам, и в Москве отопление прекращается, потому что есть правило: если среднесуточная температура выше +8 °С, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше. И +15 °С будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, возвращение холодов возможно, но это будут кратковременные понижения температуры.
Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о планах отключения отопления в столице.