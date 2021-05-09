В Гидрометцентре прогнозируют тёплую погоду в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается тёплая, по показателям сравнимая с летней погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днём в понедельник температура начнёт резко повышаться. Уже будет +18 °С...+20 °С. С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе. Погода будет летней», — приводит ТАСС его заявление.

По словам Вильфанда, в ночь на вторник и среду температура прогнозируется ниже +10 °С, а в ночь на четверг, пятницу и субботу ожидается в пределах от +11 °С до +16 °С.

«Дневная температура в этот период будет в диапазоне +22 °С...+24 °С в Москве, а в Подмосковье она достигнет +26 °С», — добавил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде, которая ожидается на территории центральной части России 9 мая.