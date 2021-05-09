Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на День Победы

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В Гидрометцентре рассказали о погоде, которая ожидается на территории центральной части России 9 мая.

«Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдёт по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И ещё в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей... на особое тепло рассчитывать не стоит», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже температура будет в пределах +12 °С...+15 °С.

«К тому же погода в средней полосе будет ветреной. 9 мая в Москве ночью — дожди и порывистый ветер... днём атмосферный фронт отойдёт от столицы, будут прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер», — добавили синоптики.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал количество выпавших осадков в Москве 8 мая.

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