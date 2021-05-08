В центре «Фобос» назвали количество выпавших осадков в Москве 8 мая

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал количество выпавших осадков в Москве 8 мая.
В центре «Фобос» назвали количество выпавших осадков в Москве 8 мая
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«За последние 12 часов, по состоянию на 21:00, на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 32 мм осадков, что составляет 63% месячной нормы. На Балчуге зафиксировано 34 мм, на Теплом Стане — 32 мм», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Он отметил, что «это рекордный показатель для этого дня с 1948 года».

Синоптик добавил, что «рекорд суточного максимума для всего мая принадлежит 1976 году, когда пролилось 39 мм».

Ранее Тишковец сообщал, что температура воздуха в Москве летом будет немного выше нормы.

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