В центре «Фобос» назвали количество выпавших осадков в Москве 8 мая

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал количество выпавших осадков в Москве 8 мая.

«За последние 12 часов, по состоянию на 21:00, на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 32 мм осадков, что составляет 63% месячной нормы. На Балчуге зафиксировано 34 мм, на Теплом Стане — 32 мм», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Он отметил, что «это рекордный показатель для этого дня с 1948 года».

Синоптик добавил, что «рекорд суточного максимума для всего мая принадлежит 1976 году, когда пролилось 39 мм».

Ранее Тишковец сообщал, что температура воздуха в Москве летом будет немного выше нормы.