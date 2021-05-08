Умер народный учитель России Юрий Завельский

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Народный учитель России Юрий Завельский скончался в Москве в возрасте 93 лет, он был директором школы 43 года.
Умер народный учитель России Юрий Завельский
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«Не стало Юрия Владимировича Завельского — народного учителя России, ветерана педагогического труда, основателя и многолетнего директора московской школы на юго-западе № 1543. Ему было 93 года», — рассказали в пресс-службе.

В апреле сообщалось, что академик Российской академии наук (РАН), выдающийся специалист в области молекулярной биологии и вирусологии Иосиф Атабеков умер на 87-м году жизни.

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