Умер народный учитель России Юрий Завельский

Народный учитель России Юрий Завельский скончался в Москве в возрасте 93 лет, он был директором школы 43 года.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«Не стало Юрия Владимировича Завельского — народного учителя России, ветерана педагогического труда, основателя и многолетнего директора московской школы на юго-западе № 1543. Ему было 93 года», — рассказали в пресс-службе.

В апреле сообщалось, что академик Российской академии наук (РАН), выдающийся специалист в области молекулярной биологии и вирусологии Иосиф Атабеков умер на 87-м году жизни.