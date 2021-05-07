Осенью в России выйдет фильм о гибели в Сирии военного лётчика Олега Пешкова

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Продюсер Инесса Юрченко заявила, что осенью в России должен выйти в прокат художественный фильм режиссёра Игоря Копылова «Небо», который посвящён гибели в 2015 году на севере Сирии военного лётчика Олега Пешкова, а также спасению штурмана Константина Мурахтина.
Осенью в России выйдет фильм о гибели в Сирии военного лётчика Олега Пешкова
  • © Кинокомпания «Триикс Медиа»

«У нас сейчас в производстве большой фильм, называется «Небо», режиссёр — Игорь Копылов. Эта картина делается совместно с Министерством обороны, это история о подвиге Олега Пешкова... Надеемся, что этот фильм выйдет осенью», — сказала она.

По словам продюсера, работа над фильмом идёт уже полтора года.

«Было пять экспедиций, включая Сирию, базу Хмеймим», — добавила она.

В ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 над сирийской территорией. Во время катапультирования пилот Олег Пешков был расстрелян с земли боевиками, при этом штурману бомбардировщика Константину Мурахтину удалось спастись.

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