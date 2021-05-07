«Одноклассники» подготовили различные активности в честь Дня Победы

Социальная сеть «Одноклассники» подготовила различные активности в честь Дня Победы и призывает пользователей присоединяться к ним.

Как сообщает пресс-служба соцсети, к 9 Мая в «Одноклассниках» можно будет передать знамя Победы в разделе «Сообщения», примерить праздничную «маску» в сервисе «Моменты», а также посмотреть парад Победы из 18 городов.

Кроме того, можно будет украсить фотографию своего профиля с помощью специальной праздничной рамки.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» первыми из социальных сетей запустили новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях — стикеры со звуком.