«Одноклассники» подготовили различные активности в честь Дня Победы
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба соцсети, к 9 Мая в «Одноклассниках» можно будет передать знамя Победы в разделе «Сообщения», примерить праздничную «маску» в сервисе «Моменты», а также посмотреть парад Победы из 18 городов.
Кроме того, можно будет украсить фотографию своего профиля с помощью специальной праздничной рамки.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» первыми из социальных сетей запустили новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях — стикеры со звуком.