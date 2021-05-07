В Тюменской области действует природный пожар площадью почти 160 га

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Природный пожар площадью примерно 160 га действует в 4 км от населённого пункта Первомайский в Вагайском районе Тюменской области.
В Тюменской области действует природный пожар площадью почти 160 га
  • РИА Новости

«В настоящее время в 4 км от посёлка Первомайского в труднодоступной местности действует природный пожар на общей площади 156 га», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что вокруг населённого пункта проведена опашка территории, угрозы для него нет.

Мониторинг возгорания проводится с воздуха и с земли.

Ранее в 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.

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