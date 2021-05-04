Синоптики предупредили о ветреной погоде и снеге в Москве

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Кирилл Горшенин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в течение текущей недели.
Синоптики предупредили о ветреной погоде и снеге в Москве
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Сегодня очень ветреная погода с зарядами осадков, к которым примешивается снег. Порывы ветра будут достигать 15—20 м/с, температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы — около +9 °С», — рассказала синоптик.

По её словам, в ближайшие дни погода также будет ниже климатической нормы.

«В последующие дни температура немного подрастёт, погода будет облачной с прояснениями, местами с небольшим дождём: она будет более комфортной... Преобладающая температура в ночные часы — +3...+8 °С по региону, в Москве — +6...+7 °С, дневная температура — +15...+16 °С», — отметила специалист.

В дальнейшем, как отметила эксперт, погода может ухудшиться в связи с появлением нового циклона.

«Наиболее неблагоприятная погода ожидается 8 мая, когда будет выходить атлантический циклон, который принесёт большую порцию осадков, однако фон температуры не изменится. 9 мая мы будем находиться в тыловой части циклона, поэтому местами небольшой дождь сохранится, ветер будет довольно плотным, и температура будет ниже, чем накануне, где-то порядка +10...+15 °С», — заявила Позднякова.

При этом она отметила, что после периода нестабильной погоды на этой неделе может прийти новый антициклон с запада, который принесёт более комфортные погодные условия.

Ранее МЧС предупредило о сильном ветре в Москве до вечера вторника, 4 мая.

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