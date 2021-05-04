МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

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Спасатели предупреждают о сильном ветре в Москве до вечера вторника, 4 мая.
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«По прогнозам синоптиков, в ближайший час, с сохранением до 21:00 4 мая в Москве ожидаются порывы ветра 13-18 м/с», — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

При управлении автотранспортом рекомендовано увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов и перестроений.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности.

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