МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Спасатели предупреждают о сильном ветре в Москве до вечера вторника, 4 мая.

«По прогнозам синоптиков, в ближайший час, с сохранением до 21:00 4 мая в Москве ожидаются порывы ветра 13-18 м/с», — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

При управлении автотранспортом рекомендовано увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов и перестроений.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности.